وزيرة إسبانية تطالب بلادها بقطع العلاقات مع إسرائيل

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا، اليوم السبت، حكومة بلادها إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وتقديم حكومة الكيان الصهيوني للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لإبادتها الشعب الفلسطيني.



وزيرة إسبانية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل

وذكرت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية في تغريدة على حسابها على منصة X: "قبل قرن من الزمان، كانت الهمجية الفاشية متفشية في أوروبا.. دعونا لا ندعَ نفس الشيء يحدث في فلسطين مع إبادة الشعب الفلسطيني، دعونا نقطع العلاقات مع إسرائيل الآن ونقدم حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".



وسبق ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في القطاع الفلسطيني.

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ووعد سانشيز، بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة .

وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذى لا يتم احترامه الآن بشكل واضح، كما طالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية منذ هجوم 7 أكتوبر، متعهدًا بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشهد الموقف الأوروبي تغيرًا كبيرًا إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في ظل المظاهرات العارمة التي شهدتها العواصم الأوروبية للضغط على القادة من أجل إدانة الاحتلال.

تغير موقف قادة أوروبا من العدوان على غزة

ومن ضمن القادة الذين غيروا موقفهم إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي اعترف وبشكل رسمي بعدم شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الرئيس الفرنسي، ماكرون، العدوان الإسرائيلي على قطاع مطالبًا بوقف العدوان على القطاع في أسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن العدوان الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال في قطاع غزة، ولا مشروعية له، داعيًا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وتسببت تصريحات ماكرون في خلاف بين إسرائيل وفرنسا، وهو ما ظهر صراحة في تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الذي اتهم ماكرون بارتكاب خطأ فادح.