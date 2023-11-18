تنزانيا تفوز 1-0 على النيجر خارج الأرض في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب تنزانيا الفوز بهدف مقابل لا شيء على النيجر في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأقيمت المباراة في المغرب بسبب وجود أزمات سياسية بالنيجر.

وأحرز هدف منتخب تنزانيا اللاعب ممبوا في الدقيقة 56 ليحافظ الفريق التنزاني على النتيجة.

ونزل حميد ماو لاعب فريق طلائع الجيش بديلًا في تشكيلة منتخب تنزانيا وشارك في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.

ويتواجد الفريقين في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات المغرب والكونغو برازفيل وزامبيا.

تشكيل تنزانيا

حراسة المرمي: مانولا.

خط الدفاع: جوب، موامينيتو، حماد، ديسماس.

خط الوسط: سلوم، منوجا، باجانا.

خط الهجوم: مسوفا، سماتا، ممبوا.

طاقم تحكيم مباراة مصر وسيراليون

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غد بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد

بونجيلي نجيلا مساعد تاني

كابانجا مالايا حكم رابع

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الإستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

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وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم إثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين: "نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، غدا الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وآثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن ما يتردد حول استبعاد اللاعبين من معسكرات المنتخب القادمة قبل كأس الامم الإفريقية عار تمامًا من الصحة، خاصه وأن روي فيتوريا لم يحدد موقف الثلاثي في المستقبل.

وشدد المصدر على أن فيتوريا أكد أنه في حالة تقديم الثلاثي اعتذارًا لروي فيتوريا عما حدث من الممكن أن يتم ضمهم بالمعسكرات القادمة خاصة وأن المدرب البرتغالي لا يمتلك عداوة مع أي لاعب ويمنح الجميع فرصة أخيرة.