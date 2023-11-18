السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الكويت 2023.11.18

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في الكويت، فيتو

سعر الذهب اليوم في الكويت، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم السبت 18 -11-2023 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقًا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

 

سعر الذهب في الكويت 

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 19.37 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 17.67 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو  16.95 دينار كويتي. 

Advertisements

 سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 14.53 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم فى الكويت، فيتو

 

الأسعار العالمية للذهب في البورصة 

سجلت أسعار الذهب عالميًّا خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا بفضل تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏

وبلغت الأسعار في التعاملات الفورية لدى آخر إغلاق 1980.13 دولار لتقفز أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% خلال الأسبوع.‏

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏

وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم فى الكويت اسعار الذهب عالميا الأسعار العالمية للذهب في البورصة اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب

الأكثر قراءة

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

ضبط السائق المتسبب في انفجار سيارة أنابيب غاز بعد هروبه بالغربية

حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاجتياح البري على غزة

العامة للبترول: اكتشاف 6 حقول بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

7 صور ترصد مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الهلال الليبي غدا

4 تغييرات متوقعة في تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون غدا

أول قرار ضد المتهمين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي في التجمع

Advertisements

منوعات

المزيد

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

منها الجريء والمثير للجدل.. أعمال فنية نقطة تحول في مسيرة منى زكي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا الأقارب أولى بالصدقة؟ داعية توضح السبب (فيديو)

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية