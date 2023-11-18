أسعار الذهب اليوم في الكويت 2023.11.18

سعر الذهب اليوم في الكويت ، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم السبت 18 -11-2023 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقًا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 19.37 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 17.67 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 16.95 دينار كويتي.

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سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 14.53 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم فى الكويت، فيتو

الأسعار العالمية للذهب في البورصة

سجلت أسعار الذهب عالميًّا خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا بفضل تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏

وبلغت الأسعار في التعاملات الفورية لدى آخر إغلاق 1980.13 دولار لتقفز أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% خلال الأسبوع.‏

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏

وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏