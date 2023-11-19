الأحد 19 نوفمبر 2023
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فتح باب الترشح لانتخابات مجلس أمناء مدينة 15 مايو

جهاز 15 مايو، فيتو
جهاز 15 مايو، فيتو

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، فتح باب التقديم بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان حتى 30 نوفمبر الجاري.

وحدد الشروط التي يتعين توافرها في المتقدمين كالتالي:

التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين 

لا يقل عن 21 سنة 

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ

أن يكون محل الإقامة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي 

تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام

ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها

ألا يكون المتقدم سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة 3 دورات كاملة.

فى سياق آخر، حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء أسعار التصالح فى المخالفات وفقا لهذا القانون وحددت أيضا سعر التصالح للمتر في مخالفات البناء.


مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

ويأتي ذلك بعدما بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مناقشة مشروع القانون.

ووافقت اللجنة المشتركة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

كما وافقت اللجنة، على المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تحدد سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

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التصالح فى مخالفات البناء

 

وتنص المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

مخالفات البناء، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7 على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافقت اللجنة على المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

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