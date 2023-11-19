طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة

تشهد الهيئة القومية للسكك الحديدية إقبالا شديدا على القطارات للسفر بين المحافظات المختلفة بسبب إقبال الطلاب على استخدام القطارات، بالإضافة للركاب الأخرين الأمر الذي يجعل أعداد الركاب يرتفع مقارنة بالشهور الأخرى.

طرق حجز تذاكر القطارات

ورصدت "فيتو" طرق حجز تذاكر القطارات التي تجنب الراكب الزحام وتحافظ على صحة الركاب بعيدا عن زحام شبابيك تذاكر القطارات بمحطة مصر والتى تهدد سلامة الركاب.

ويأتي على رأس طرق الحجز، الطرق الإلكترونية من خلال الحجز الإلكتروني من على موقع الهيئة القومية للسكك الحديدية، والحجز عن طريق ماكينات atm بالإضافة إلى الحجز من خلال مكاتب الحجز ببعض النوادي والنقابات، ويضاف إلى ذلك الحجز من خلال الشبابيك الخاصة بالتذاكر.

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حجز تذاكر القطارات عن طريق الموقع الإلكتروني

وبدأت السكك الحديدية نظام حجز القطارات من خلال الأبلكيشن والموقع الخاص بتذاكر القطارات والتابع للسكك الحديدية.

ماكينات atm

وأعلنت هيئة السكك الحديدية تقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات الكترونيا من خلال ماكينات "TVM" الذاتية والآلية بنظام "الفيزا كارت" في الأماكن العامة والنوادي.

وأكدت الهيئة، البدء في تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة ضمن خطة الهيئة في مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتي آليًا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلي والبحري بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدمًا الذي يُصدَر من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.

نوادي تقدم خدمة الحجز

وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين الخدمة بنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي وتعد الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب باعتبارها خدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أعضاء النادي وأهالي المدينة تمهيدًا للتوسع في منافذ صرف التذاكر من داخل النوادي الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.

الحجز القديم

ولم تغن الطريقة الجديدة لحجز تذاكر القطارات عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى الجمهورية.

في الوقت نفسه تسعى السكك الحديدية لتشديد الإجراءات الاحترازية وتكثيف التعقيم في كافة القطارات والمحطات على مدار الساعة.

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة وال VIP والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني وذلك بعد انطلاقه بشكله الجديد حيث تم اتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءًا من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعًا.

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكتروني انطلق بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضي وأكدت الهيئة بأن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر من هنا

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن الهيئة تتابع عمليات بيع التذاكر من خلال الآليات المتاحة للمراقبة وذلك على مدار الساعة لمنع التلاعب بسوق تذاكر القطارات مع دخول إجازة منتصف العام الدراسى.

وأكد أن الهيئة تشهد إقبالا كبيرا ولكن فى الوقت نفسه توجد تذاكر على معظم القطارات وليس هناك أزمة على المقاعد كما كانت تحدث من قبل.

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