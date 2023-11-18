حكومة غزة تحمل المنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث في المستشفيات.

حكومة غزة يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة مستشفى الشفاء

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه تحمل مسؤولية سلامة كل من كان في مستشفى الشفاء.



وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.

ومن جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، تعليقًا علي مجازر الاحتلال، إنهم سيعملون على وجع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيسمع العالم قريبًا أحاديث الانتصار، كما سننعى عددًا من القياديين قتلوا في حرب غزة.

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وأضاف حمدان أن على المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية تحمل مسؤولياتها في وقف جرائم الجيش الإسرائيلي، وأن الصمت الدولي سيدفع بالأمور إلى ما لا يتوقعه أحد ولا يمكن السيطرة عليه.

حماس تكشف سيناريو مخطط التهجير

وأضاف أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة، مشيرا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة.

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وتابع القيادي في حركة حماس، أن ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس بايدن وإدارته والصمت الدولي، مضيفا أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام



واستطرد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، جيش الاحتلال بقصفة المستشفيات ينتهك أقدس مهنة إنسانية، فهناك حوالي 43% من القتلى هم في جنوب قطاع غزة والجيش الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب.

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