قيادي في حركة حماس: العالم سيسمع قريبا أحاديث الانتصار

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، تعليقا علي مجازر الاحتلال، أنهم سيعملون علي وجع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيسمع العالم قريبا أحاديث الانتصار، كما سننعي عددا من القياديين قتلوا في حرب غزة

وأضاف حمدان أن على المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية تحمل مسؤولياتها في وقف جرائم الجيش الإسرائيلي، وأن الصمت الدولي سيدفع بالأمور إلى ما لا يتوقعه أحد ولا يمكن السيطرة عليه.

وأضاف أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة، مشيرا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة.

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وتابع القيادي في حركة حماس، أن ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس بايدن وإدارته والصمت الدولي، مضيفا أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام



واستطرد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، جيش الاحتلال بقصفة المستشفيات ينتهك أقدس مهنة إنسانية، فهناك حوالي 43% من القتلى هم في جنوب قطاع غزة والجيش الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب.



