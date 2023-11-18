السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو لحرق غزة

الكنيست الإسرائيلي،
الكنيست الإسرائيلي، فيتو

دعا نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن فيه نسيم فاتوري، إلى حرق قطاع غزة.
ونشر النائب المتطرف عن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدوينة بالعبرية عبر  حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".


لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون

 

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

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تغريدة نائب رئيس الكنيست، فيتو

وكان نسيم فاتوري قد طالب في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم وعلى رأسها أسكتلندا.


وأوضح فاتوري أنه في حال مجيء رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف، نطلب منه استقبال أهالي غزة ونفتح له ميناء غزة ونجلب له السفن لترحيلهم.

العدوان الإسرائيلي على غزة


من ناحية أخرى قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، تعليقا علي مجازر الاحتلال، أنهم سيعملون علي وجع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيسمع العالم قريبا أحاديث الانتصار، كما سننعي عددا من القياديين قتلوا في حرب غزة
وأضاف حمدان أن على المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية تحمل مسؤولياتها في وقف جرائم الجيش الإسرائيلي، وأن الصمت الدولي سيدفع بالأمور إلى ما لا يتوقعه أحد ولا يمكن السيطرة عليه.
وأضاف أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة، مشيرا  نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس بايدن وإدارته والصمت الدولي، مضيفا أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام

واستطرد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان،  جيش الاحتلال بقصفة المستشفيات  ينتهك أقدس مهنة إنسانية،  فهناك حوالي  43% من القتلى هم في جنوب قطاع غزة والجيش الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب.
 

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