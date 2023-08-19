الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إقالة قائد عسكري إيطالي بسبب معاداة المثليين جنسيا

إيطاليا، فيتو
إيطاليا، فيتو

أقالت السلطات الإيطالية قائد عسكري بسبب معاداة المثليين.


وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن سلطات البلاد أقالت الجنرال روبرتو فاناتشي من منصبه كقائد للمعهد الجغرافي العسكري إثر كتابه الذي قيل إنه يحوي فقرات تنطوي على معاداة للمثليين وعنصرية.

 

وتم نقل فاناتشي إلى منطقة إقليمية ووضع تحت تصرف قائد المنطقة للقيام بمهام مختلفة.

 

وقدم الجنرال روبرتو فاناتشي -الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين- في كتابه المعنون "العالم بالمقلوب"، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".

 

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معاداة المثليين

وقال في الكتاب: "أعزائي المثليين جنسيًّا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرًا"، مؤكدًا عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".

 

كما وجه انتقادات للاعبة الكرة الطائرة ذات الأصل الإفريقي، باولا إيجونو، التي تلعب في المنتخب الإيطالي، حيث قال: "باولا إيجونو تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية".

 

ويوم الخميس، أمر وزير الدفاع الإيطالي باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنرال روبرتو فاناتشي عقب نشره كتابًا هاجم فيه من المثليين والمهاجرين والأقليات والنسويات.

 

وندد وزير الدفاع جويدو كروسيتو بكتاب الذي نشره بنفسه ووصفه بأنه "هراء.. يسيء إلى مصداقية الجيش ووزارة الدفاع والدستور".

 

وأضاف: "لهذا السبب، ستبدأ وزارة الدفاع في الإجراء التأديبي".

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