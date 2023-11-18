السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة حواجز حديدية من مخزن بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص حاولوا سرقة حواجز حديدية من داخل مخزن أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا سرقة 8 حواجز حديدية من داخل  مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم الجيزة.

 

القبض على 3 أشخاص أثناء سرقتهم حواجز حديدية

تلقى قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مشرف أمن يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

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وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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