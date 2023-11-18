السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار، طرح أراضي خدمية ولوجيستية في أكتوبر الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

كشفت  وزارة الإسكان تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية بآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح الوزارة في مدينة أكتوبر الجديدة ارض بنشاط لوجيستي بمساحة 9114 متر بسعر 1.5 الف جنيه، أرض تجاري بمساحة 3141 متر بسعر 13 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة الشيخ زايد أرضًا تجاري مساحة 1205 أمتار بسعر 44.6 ألف جنيه أرضًا تجاري مساحة 1205 أمتار بسعر 44.6 ألف جنيه، أرض تجاري مساحة 3309 أمتار بسعر 44.9 ألف جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه لوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة، وانتهى التقديم على الشقق يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

وحالات إلغاء تخصيص الشقق كالتالي:

-في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

_ بناء على طلب المخصص له الوحدة.

عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

Advertisements

- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وسجلت قيمة جدية حجز شقق جنة 100 ألف جنيه.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

 

 -المنصورة الجديدة 288 شقة.

 

 -مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

 

 -غرب قنا 144 شقة.

 

-ملوي الجديدة 148 شقة.

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكتوبر الجديدة الاراضي الاستثمارية هيئة المجتمعات العمرانية مدينة أكتوبر الجديدة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم.. حجم صادرات مصر من الألبان فى أول 5 شهور من 2023.. وشروط القرض الشخصي في بنك القاهرة

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا وسوهاج

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

مستجدات تطوير منظومة إنتاج الأسمدة وتوفيرها، إنشاء المجمع الثالث بالعين السخنة الأبرز

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 11 مشروعا خدميا بـ طوخ

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

فيتو تخترق العالم السري لـ«الهجرة المحرمة».. الشرقية البوابة الرسمية للسفر غير الشرعي لأوروبا والأطفال يواجهون الموت بمباركة الأسرة..شيكات وفوائد وسجن ينتظر أهالي شباب الهجرة بعد الفشل

الأكثر قراءة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل محمد صلاح في الشتاء

كتائب القسام تفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

كتائب القسام تفجر قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة في كمين محكم

فيتوريا: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون صعبة ولكننا جئنا لتحقيق الفوز

تدمير 17 آلية، أبو عبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

جدول مباريات الأهلي بعد نهاية التوقف الدولي

ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا علي نجلتهما القاصر في الدقهلية

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى

Advertisements

منوعات

المزيد

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

منها الجريء والمثير للجدل.. أعمال فنية نقطة تحول في مسيرة منى زكي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

المزيد
الجريدة الرسمية