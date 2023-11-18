صور للأقمار الصناعية تكشف تدمير المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة

العدوان على غزة، كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي قدمتها شركة "بلانيت لابس"، أن مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة قد تم تدميره جزئيًا على الأقل.



تفجير مبني المجلس التشريعي في غزة

وأظهرت صورة القمر الصناعي المبنى والمنتزه المجاور له سليمين. لكن صورة لنفس المنطقة يوم الأربعاء تظهر بعض الركام حيث كان المبنى قائمًا في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الصور مساحة من الرمال البنية في موقع المتنزه.

صور الأقمار الصناعية، فيتو

وفي وقت سابق قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جنود الاحتلال دخلوا مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني. وسلط الوزير الضوء على صورة تظهر القوات الإسرائيلية وهي تلتقط صورة داخل المبنى وهي تلوح بالأعلام الإسرائيلية.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم من خلاله أنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء جولاني السيطرة عليه مؤخرا.

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مبني المجلس التشريعي في غزة



ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين علم الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى الشرطة في غزة.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر أمس الثلاثاء، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

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