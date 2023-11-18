حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء غد الاحد 19 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

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حفل لفرقة الإنشاد الديني

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والاناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله، يحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر، ماشى فى نور الله لـ حمدى رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى، يا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى، قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى، مولاى لـ بليغ حمدى، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة، إلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى.. أداء محمد عبد الحميد، محمد نشأت، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.