السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

مسرح الجمهورية، فيتو
مسرح الجمهورية، فيتو

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء غد الاحد 19 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

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حفل لفرقة الإنشاد الديني

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والاناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله، يحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر، ماشى فى نور الله لـ حمدى رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى، يا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى،  قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى، مولاى لـ بليغ حمدى، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة، إلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى.. أداء محمد عبد الحميد، محمد نشأت، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.

 

يشار الي أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
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الابتهالات الدينية اسماء الله الحسنى الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فرقة الانشاد الدينى محمد الكحلاوي كمال الطويل مسرح الجمهورية

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