رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة قس لكنيسة الجبل الأصفر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في حفل رسامة المصرح ريمون شهدي وديع قسًّا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر.

وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس رزق الله نوح، راعي الكنيسة الإنجيلية بالبياضية، والقس جون سامي، راعي كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس تامر سعيد، سكرتير ثان السنودس، والدكتورة كاميلا شمعون، والشيخ مجدي وديع، شيخ كنيسة قصر الدوبارة والشيخ مشيل رضا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، وسنودس النيل الإنجيلي.

Advertisements

وفي بداية خطاب الحفل عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة شعب كنيسة الأزبكية وقال: "أهنئ القس ريمون شهدي والعائلة لرسامته اليوم قسًّا كارزًا، كما أهنئ شعب الكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر، الحبيب".

وخلال كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي: "الرعوية الحقيقية ليست تعليمًا وإرشادًا فقط ولكن هي خبرة الحضور الإلهي، وعندما تغيب عنا خبرة الحضور الإلهي نصبح كشجرة جافة غير مؤثرين، والخبرات الروحية تبدأ صغيرة وتنمو وتبني الخبرات وتغير الشخصية، كما أن الخبرة الروحية تبدأ أولًا بالطاعة، وفي كل مرة نرى الله تتغير حياتنا ورؤيتنا ولا يوجد أروع من ذلك، وعلينا أن نعلم جيدًا يا أحبائي أن الجفاف الروحي خطر يصيب كثيرًا من القادة والخدام".

رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بمئوية كنيسة الله بشبرا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله بشبرا، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير رزق الله، راعي الكنيسة السابق، والقس مايكل مكرم، راعي الكنيسة، ومن الولايات المتحدة الأمريكية القس نيت تاتمان، منسق كنائس الله بأوروبا والشرق الأوسط، والقس جون جونسون، منسق أفريقيا، والقس شادي منير، راعي كنيسة ليك ماري، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وقيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والسياسية والتنفيذية بالقاهرة.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة الله بشبرا وإلى السادة الضيوف، ورئيس مجمع كنائس الله وراعي الكنيسة، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنيسة الله احتفال الكنيسة التاريخي اليوم متمنيًا دوام الخدمة المباركة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع.

وخلال خطاب الحفل قال الدكتور القس أندريه زكي "احتفالنا اليوم بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله في شبرا هو الاحتفال بتاريخ مجيد لخدمة مجيدة، وهو بداية حلم جديد وبداية التزام جديد، وسنة اليوبيل بالمفهوم الكتابي هي إنجاز وحرية وفرحة كبيرة، وهي فكرة عبقرية ترتبط بإعادة التوازن والالتزام، كما أن اليوبيل ارتبط بالسبت والسبت ارتبط بالراحة بعد الإنجاز".