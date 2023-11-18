السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحلام تهنئ سلطنة عمان بالعيد الوطني

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

أحلام، هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشعب العماني باليوم الوطني الـ 53.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: كل عام وسلطنة عمان با أمن وأمان وتطور وعلو وازدهار نحتفل معكم اليوم بيومكم الوطني الـ 53 كل عام وأنتم بخير لوطنكم الغالي وشعبكم الحبيب".

وفي وقت سابق كانت أعلنت الفنانة أحلام  تضامنها مع القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك بعد القصف العنيف التي تعرضت له علي مدار الفترة الماضية.

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في هذا السياق، كتبت “أحلام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “انستجرام”:"اللهم استودعناك فلسطين أهلها وأطفالها وانت خير الراحمين".

 وفي وقت سابق أيضا كانت أعلنت الفنانة أحلام عن تقديم برنامج جديد بعنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة" عبر شبكة قنوات أبو ظبي.

وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع “x”: "تشرفت باختياري عبر شبكة أبو ظبي للإعلام وبكل فخر أن أقدم برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة وليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لربط جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر وأن استضيف زميلاتي وزملائي أهم فنانين ونجوم الوطن العربي في عاصمة الموسيقى أبوظبي شكرا لأني بينكم مسئولية كبيرة أتمنى أني أكون على قد المسئولية".

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أحلام المطربة أحلام سلطنة غمان الفن اخبار الفن

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