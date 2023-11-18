مدير تعليم الإسكندرية يلتقي الدفعة الأولى من المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت الموافق 18 من نوفمبر 2023 اجتماعًـا مع خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس لتسكينهم على وظيفة مدير مدرسة وفق القرار الوزاري واللوائح المنظمة للعملية التعليمية

وعقد أبو زيد جلسة نقاشية وتقديم كافة سُبل الدعم لهم، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية بالمديرية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات ).

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وأكَّد أبوزيد أنّ هذه المجموعة تم تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الأكفاء والمتميزين، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مؤكدًا أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن هؤلاء المعلمين، تم تدريبهم، من خلال جهة معنية في الدولة، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل، والذي يتناسب مع طبيعة عملهم.

كما شدد أيضًا على مديري عموم الإدارات أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم وستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

جدير بالذكر أنه تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، في منحة لمدة 6 أشهر فى الأكاديمية العسكرية، وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق فى اختيارات المديرين.

كما تمثل هذه المبادرة تفعيل المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوسع في الأبنية التعليمية، وتطوير المناهج التعليمية، والاهتمام بالمعلم، والتعليم الفني.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بخريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لوظيفة مديري مدارس وكافة القيادات التربوية.