السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم يفتتح غدا البطولة العربية المدرسية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتاح البطولة العربية المدرسية غدا الأحد بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

البطولة العربية المدرسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية يتضمن طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

Advertisements

txt

وزير التعليم: افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عال

txt

تبرعت بها سيدة، وزير التعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية (فيديو)


وكانت  المدارس أعلنت عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023/2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسى حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة، ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يوميًا بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمى المواد الدراسية.

وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات علي مستوي الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة، حيث تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)،علي مستوي الجمهورية وذلك لتحقيق الاهداف من المسابقة ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البطولة العربية المدرسية وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

3 رسائل مصرية قوية بشأن مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

13 معلومة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

الزمالك يرفض المجازفة بالدفع بهذا اللاعب أمام أبو سليم

مشاهد مأساوية توثق آثار مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تأوي نازحين في الفاخورة بغزة

أسعار السيارات الصيني GAC بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري (انفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 19-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جراج سيارات، مكان مفضل للراغبين في التخلص من حياتهم بأمريكا

توقعات الأبراج، حظك الأحد 19-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار السيارات الصيني GAC بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية