السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية الـ ٢٣ لكمال الأجسام للرجال

البطولة العربية الـ
البطولة العربية الـ ٢٣ لكمال الأجسام للرجال،فيتو

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، البطولة العربية ال٢٣ لكمال الأجسام للرجال، وال١٩ للشباب، والثالثة الكلاسيك والفيزيك والتي يشارك فيها نحو ٨٠٠ لاعب من ١٣ دولة عربية شقيقة.

وخلال كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض أقدم سكندريات العالم وعاصمة مصر الثانية، معربًا عن فخره واعتزازه باستضافة الإسكندرية للبطولة العربية لبناء الأجسام، للعام الثاني على التوالي.

وأكد اللواء محمد الشريف أن استضافة الإسكندرية لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى يعد مؤشرًا هامًا على نجاحها في استضافة الفعاليات الكبرى وجاهزيتها الدائمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.

Advertisements

ووجه الشريف الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على إخراج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعقب افتتاح البطولة؛ شهد اللواء محمد الشريف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام، والتي أكد خلالها على أن الإسكندرية ترحب باستضافة البطولة خلال السنوات القادمة، ودعا جميع الوفود المشاركة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور عادل فهيم الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود، متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.

 

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كمال الاجسام

مواد متعلقة

تقدم جامعة سوهاج 5 مراكز بتصنيف التايمز البريطاني 2023

تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الهلال الليبي غدا

تجارية الأقصر تستقبل وفدا فيتناميا لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين

الأكثر قراءة

الكيان الإسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

مدبولي يكشف الدرس المستفاد للحكومة من الأزمة الاقتصادية العالمية

منتخب مصر للشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

سعر جرام الذهب الآن، تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم السبت 18-11-2023

هبوط قوي يضرب المؤشر العالمي للدولار، آخر تطورات حركة العملة الخضراء

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

3 جرائم حرب لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال أقل من 8 ساعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

المزيد
الجريدة الرسمية