من مدرسة تل الزعتر إلى الفاخورة.. مجازر الاحتلال لا تنتهي.. ومئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال ساعات

مجازر الاحتلال، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بمدرستي تل الزعتر والفاخورة داخل قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن نحو 50 شخصا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جباليا شمال غزة، كذلك ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حيث قصف بالمدفعية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا عقب القصف الإسرائيلي لمدرسة نازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

من جانبها، علقت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت علي مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لها في جباليا شمال غزة والتي أسفرت عن مقتل 50 وإصابة العشرات كحصيلة أولية.

وقالت الأونروا: "نبلغ الجانب الإسرائيلي يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها"، لافتة إلى أن استهداف المنشآت التابعة لها يعد مخالفا للقانون والأعراف الدولية.

إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرا

وفي وقت سابق من اليوم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

وأضاف: "الأطفال الخدج في الحضانات وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن من بقى داخل المستشفى يصل عددهم إلى نحو 450 من مرضى الحالات الخطيرة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية بقيام الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء إخلاء مستشفى الشفاء.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من النازحين والأطباء والمرضى والجرحى، وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية

بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، عن "استغرابها من أن الإدارة الأمريكية، ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن بلاده "تجدد مطالبتها للإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أبو ردينة أنه "ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".

وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مرة أخرى، بأن "هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، وبأن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي"، بحسب قوله.

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت، إن إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم، ومقومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، أشارت الوزارة، في بيان، صدر اليوم، إلى أن إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق أيضا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما يجري هو ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة، تلك الجرائم التي يقوم جيش الاحتلال بتوسيع رقعتها بالتدريج لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم الصحية والطبية في عموم قطاع غزة.

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