السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يستقبل وفدا من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،فيتو

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك لمناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينة قنا عمرانيا، والتي قام بإعدادها طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة كلية الفنون الجميلة، حيث ضم الوفد أساتذة بقسم عمارة كلية الفنون الجميلة، الدكتور محمد هشام سعودى والدكتور خالد صلاح، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن مرداش والدكتورة شروق اليمانى،  والمهندسة دنيا نبيل، والمهندس مصطفى إبراهيم والمهندسة إنجي خالد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة 
ياسين المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

 

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 ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى الإستراتيجية المتبعة من الدولة في توظيف ما يدرسه الطلاب بقسم العمارة، في تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني للمحافظات، والارتقاء بالبنية العمرانية، بهدف ثقل مهارات خريجي كلية الفنون الجميلة من خلال معرفة ما يتم تنفيذه من المشروعات القومية على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة التعاون الكامل بين محافظة قنا وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لوضع خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة لخدمة أبناء محافظة قنا في كافة المجالات الخدمية.

 

وأشاد محافظ قنا بالجهود المبذولة من طلاب جامعة الإسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينة قنا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتصبح مدينة ذات مقومات زراعية وصناعية وسياحية.


وأضاف الدكتور محمد هشام سعودى، أنه تم اختيار مدينة قنا لدراسة الوضع الراهن، ودراسة تطوير المخطط الإستراتيجي للامتداد العمراني بها، والارتقاء بالبنية العمرانية، ووضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة، ضمن مشروع تطوير وتنمية إقليم الصعيد، والذى يعمل علية طلاب الفرقة الرابعة من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة كمشروع تخرج.


يذكر أن فعاليات اللقاء، تضمنت مشاهدة عرض تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان "دراسة الوضع الراهن لمدينة قنا " ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.

 

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا رؤية مصر 2030 طلاب جامعه الإسكندرية قنا محافظة قنا

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