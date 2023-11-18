السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين يحقق السلام في المنطقة

رئيسة الاتحاد الاوروبى،
رئيسة الاتحاد الاوروبى، فيتو

 رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري،  مشيدة  بجهود مصر نحو غزة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين ودعم الأحداث بشكل انسانى.

وأكدت  رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي،  ضرور  زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى عزة من خلال معبر رفح المصرى،،  لافتة الى أنها  تجتمع غدا مع الملك عبد الله فى الاردن، لانه الدولة الاردنية  لها دور كبير فى حل النزاع وغيرها من منظمات التى تهتم بالعامل الإنساني من أجل السلام، للفلسطينيين والإسرائيليين، والحل فى استقلال الدولتين واوربا تدعم ذلك القرار من أجل السلام والاستقرار ووقف الدماء.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وعقد معها جلسة مباحثات.

وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.

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