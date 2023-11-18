السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مدبولي يتفقد مصنع KCG التركي لإنتاج الغزل والمفروشات والأقمشة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

 واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه مصنع "KCG  " التركي، المتخصص في إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات لصالح عدد من أكبر العلامات التجارية حول العالم.

مصنع KCG التركي المتخصص في إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات

وقال يلماز كوتشكشاليك، رئيس مجلس إدارة المصنع": إن شركة "كيه سيه جيه"هي إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل بنظام المناطق الحرة التي تأسست في عام 2007، وهي شركة تابعة لمجموعة شركات كوتشوكشاليك التركية.

Advertisements

وأوضح أنه تم إنشاء الشركة باستثمارات تقدر بنحو 75 مليون دولار، على مساحة نحو 220 ألف متر مربع، ويعمل بمصنع الشركة حوالي 1600 عامل، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز ٦٥ مليون دولار، من خلال تعاونها مع أهم العلامات التجارية العالمية الشهيرة (ايكيا، ستاندرد تيكستيل، فالي فورج، زارا، ماركس آند سبينسر، مانجو، إتش آند إم).

وأوضح أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل منتجات الغزل وأقمشة الستائر والمفروشات والملابس.

منتجات الغزل وأقمشة الستائر والمفروشات والملابس

كما أشار إلى أن الشركة تعمل من خلال 5  خطوط إنتاج رئيسية تشمل كلا من خيوط البوليستر بطاقة إنتاجية ٩٠٠طن / شهر، وخط إنتاج النسيج ٤ ملايين متر في الشهر، بالإضافة إلى خط الصباغة ٤ ملايين متر/ شهر، وخط التطريز ٢٥٠ ألف متر/شهر، مؤكدا أن الشركة تهتم بمجال الابتكار؛ إذ تسعى إدارة البحث والتطوير بالمصنع إلى إحراز تقدم في تقنيات النسيج وتطوير منتجات عالية الجودة، بما يراعي معايير الجودة والسلامة، والالتزام بأعلى معايير الجودة في العالم.
     
وعقب انتهائه من شرحه، طلب مسئول الشركة الحصول على قطع أراض للتوسعات التي تنوي الشركة القيام بها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة التواصل مع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، في هذا الشأن؛ من أجل تنفيذ المصنع الذي من شأنه أن يوفر المنتجات التي نقوم باستيرادها من الخارج، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الأرض وإقامة المصنع.

وخلال جولته، أدار رئيس الوزراء حوارا وديا مع بعض العاملات في المصنع، واستفسر من إحداهن عن مقر إقامتها ومدى بعده عن مقر المصنع، كما استفسر منها عن ظروف معيشتها، وأوضحت العاملة أنها تتقاضى راتبا جيدا تعول به أسرتها، وفي الوقت نفسه يساعدها على استكمال دراستها الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء العاشر من رمضان مدينة العاشر من رمضان مصنعKCG التركي مجموعة شركات كوتشوكشاليك التركية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"

رئيس الوزراء يتفقد المراحل الإنشائية لمصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية

رئيس الوزراء يتفقد مجمع هاير الصناعي الصينى بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة مابي الإيطالية ضمن جولته بمدينة العاشر من رمضان

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة «GLC للدهانات»

جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصانع مدينتي العبور والعاشر من رمضان

رئيس الوزراء: ثلثي مساعدات قطاع غزة قادمة من مصر (صور)

رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة من صندوق تحيا مصر (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن مقتل الجنرال الدموي عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

الأزهر: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة

الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

مدرستا الفاخورة وتل الزعتر، مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بغزة منذ الصباح

اخبار الأهلي، آخر تطورات صفقة عمر كمال وقرار من كولر لتجهيز الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

يصيب الأطفال ويسبب ضعف النظر.. معلومات عن مرض الحول الخلقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية