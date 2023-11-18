رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، إلى مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك" بالعاشر من رمضان، وذلك خلال جولته الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان.

مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"



وفى مستهل جولته في أرجاء المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، حيث أوضح المهندس أحمد البكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات، وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS)، وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير، مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.

وأشار المهندس أحمد البكري إلى أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه، وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة، مضيفًا أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل، ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.

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جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر من رمضان



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل أن حجم صادرات شركة "انسوتك" نما بشكل كبير، حيث أصبح الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال موجه للتصدير، ويتم توفير حوالي 70 ٪ من جميع مبيعات البيتومين للأسواق العالمية، حيث يتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة، مستعرضًا خطط الشركة لإقامة المزيد من التوسعات وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة بنحو٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء مبان وخطوط إنتاج جديدة، تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وعن منتجات "انسوتك"، أوضح المهندس أحمد البكري أن الشركة تقوم بإنتاج وتطوير وتخصيص مجموعة واسعة من لفائف البيتومين المعدلة، ومستحلبات البيتومين وألواح الحماية البيتومينية، وحلول العزل الحراري المتنوعة، كما تقدم أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على البيتومين، مثل مستحلبات البيتومين السائلة، ولفات البيتومين المعدلة، وألواح الحماية البيتومينية، إلى جانب طرق تطبيق وتركيب مختلفة، بما في ذلك لفائف البيتومين التي تطبق على الساخن، أو لفات البيتومين اللاصقة التي تطبق على البارد، هذا بالاضافة لانتاج ممبرين بيتومين الذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعه في عملية صقل عالية التقنية، ويتم تعديل لفات البيتومين كيميائيًا باستخدام APP ( أتاتيك بروبلين)، والتي تمنحها مقاومة كيميائية ممتازة في درجات الحرارة العالية.



وتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل خلال شرحه إلى تطبيقات منتجات الشركة وإمكاناتها وقدراتها فى توفير العزل لمختلف الأسطح والمواقع، منوها كذلك إلى ما تقدمه الشركة من استشارات فنية وهندسية وتقنية مجانية لكافة مشروعات العزل المائي والحراري، والإنشاءات المختلفة.



واستعرض المهندس أحمد البكري، خلال شرحه تطبيقات ممبرين البيتومين APP، موضحًا أنها تتضمن العزل المائي لكل من الأسطح والاسقف، والأماكن المفتوحة والمكشوفة، وللأسطح المائلة والمنحدرات، وحمامات السباحة، بالإضافة إلى العزل المائي للحدائق والمساحات الخضراء، مع مقاومة الجذور، لافتا إلى ما تتميز به لفات بيتومين APP من مرونة ممتازة في درجات الحرارة العالية (حتى ← 150 درجة مئوية)، وثبات الأبعاد، وسهولة الالتصاق بمجموعة متنوعة من الأسطح.

وأضاف: لفائف بيتومين SBS تستخدم لتطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعها في عملية صقل عالية التقنية، وتعدل اللفات باستخدام المطاط الصناعي المشتق من الـ (ستايرين – بوتادين – ستايرين)، مما يوفر لها مرونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة، ويمنح أغشية بيتومين SBS المرونة والقدرة للعودة إلى شكلها الأصلي، وتستخدم ممبرين البيتومين SBS فى العزل المائي للحوائط، والعزل المائي لأساسات وهياكل المباني، والعزل المائي الداخلي للمنازل، والمطابخ، وكذا للمراحيض والحمامات، والعزل المائي للأنفاق.