السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

35 سيارة إسعاف بمعبر رفح مجهزة بالحضانات لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين

معبر رفح،فيتو
معبر رفح،فيتو

قال محمد غريب، أحد المشرفين على سيارات الإسعاف بمعبر رفح، إن  الدولة المصرية جهزت ما يقرب من 35 سيارة إسعاف مجهزة بالحضانات لنقل الأطفال الخدج الفلسطينيين ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح  السيسي.

 

وأوضح محمد غريب، خلال حوارة مع مراسل فضائية القاهرة الاخبارية،  أن سيارات الإسعاف مجهزة على أعلى مستوى لنقل الأطفال الخدج، إلى المستشفيات المصرية، قائلا:"  أن هناك خطة بتوجيهات من الرئيس السيسى مع وزارة الصحة، لتوزيع الاطفال على كافة المستشفيات المصرية، لان مستشفيات العريش ليس تستوعب أعداد الأطفال الخدج، حيث يتم  توزيعهم على مستشفيات المحافظات المجهزة بكافة التقنيات الطبية الحديثة"،  لافتا إلى أن المستشفيات مجهزة أيضا لاستقبال المزيد من المصابين الفلسطينيين.

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أنشئ المجمع الطبي في عام 1946 أي أقدم من دولة الاحتلال، وتصل مساحته إلى 45 ألف متر مربع وهو الأكبر في غزة.

شُيد المستشفى خلال الحكم البريطاني، أي قبل عامين من انسحاب بريطانيا من فلسطين. وظل المستشفى قائما خلال فترة إدارة مصر للقطاع التي استمرت عقدين تقريبا بعد حرب عام 1948.

وفي عام 1967، استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلته وظل مستشفى الشفاء مكانا محوريا لفترة طويلة قبل سيطرة حماس على القطاع حيث كان يلجأ إليه العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

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وفي عام 1994، أدت قوات الأمن التي كانت تسيطر عليها حركة فتح التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى عندما مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا في غزة خلال عملية أوسلو للسلام.

ثم انتقلت السيطرة الفعلية على المستشفى بعد ذلك من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح إلى حماس بعد الفوز المفاجئ الذي حققته الحركة في انتخابات عام 2006، وبسط نفوذها العسكري على غزة عام 2007.

 

وتم توسيع المستشفى بين الحين والآخر، وجرى إنشاء قسم للطب الباطني وجناح جديد للجراحة، وبعد ذلك أضيفت مبان جديدة لطب الأطفال وطب العيون وكذلك أقسام للتوليد وأمراض النساء.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر مجمع الشفاء أكبر مستشفى في القطاع بسعة تصل إلى 700 سرير طبي، لكن حاليا "يتوفر سرير واحد تقريبا لكل اثنين من المرضى، وقسم الطوارئ والعنابر مكتظة، ما يتطلب من الأطباء والعاملين الطبيين علاج الجرحى والمرضى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق".


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