السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط بقال تمويني بحوزته 2 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها في السوق السوداء 

ضبط بقال تمويني بحوزته
ضبط بقال تمويني بحوزته 2 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها في السوق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط بدال تمويني ضبط حوالي 2 طن سكر وزيت تمويني قبل التصرف بهم في السوق السوداء.
 

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية أخطارًا من رجال مباحث التموين يفيد بضبط بدال تمويني بطنطا  وبحوزته (1,340 طن سكر، 576 عبوة زيت "تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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ضبط طن سماد وألف لتر بنزين 80

وتنفيذًا للتوجيهات،فى وقت سابق  قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين حيث حرر المحضر رقم  ٣٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع عدد ٢٠ شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها  طن والمحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة  ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين ٨٠ مقدارها ١٠٠٠ لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء. كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

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