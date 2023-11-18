رئيس حي شرق بالإسكندرية: التحفظ على 380 حالة إشغال متنوع

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية ، إن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمناطق بولكلي وجليم والسيوف بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

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وتوجهت الحملة إلى شوارع مصطفى فهمي بمنطقة جليم، وعبد الرحمن شكري وأحمد شوقي بمنطقة بولكلي، وشارع المصرف وجميلة بو حريد بسكينة والشركة العربية بمنطقة السيوف بنطاق الحي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٧٢ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة ، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ٣٨٠ حالة إشغال متنوع، فضلا عن قيام التفتيش الصيدلي بتحرير ٢ محضر لصيدليتين بيع بأسعار تزيد عن التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح، وقيام أغذية شرق بتحرير ٤ محاضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية وإعدام ٢١ كيلو لحوم متنوعة و٢ كرتونة بيض جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الطب البيطري بإعدام ٧ كيلو لحوم متنوعة، وقامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٣ محاضر ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وقيام مكتب العمل بتحرير ٥ إنذارات، فضلا عن قيام إدارة صحة البيئة بتحرير ١٣ محضر نظافة عامة وعدم حمل شهادة صحية وعدم تطبيق إجراءات احترازية .

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري ومكتب العمل والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وصحة البيئة والإيرادات.