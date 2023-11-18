وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الطواقم الطبية

ناشدت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل المصابين في غزة إلى الضفة الغربية أو إلى المستشفيات المصرية من خلال معبر رفح المصرى، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تتعرض إلى الرصاص الحى من قبل جيش الاحتلال، وقالت: “نطالب بممرات آمنة لنقل المصابين والأطباء”.

وأوضحت مي الكيلة، خلال مؤتمر الصحفى، أن الاحتلال ينقل جثث الشهداء بمستشفى الشفاء إلى أماكن غير معلومة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يعرض حياة المرضى والمصابين إلى خطر شديد بسبب الحصار المستمر للمستشفى، لافتة إلى أن المستشفى الأندونيسي يتعرض لقصف مستمر الأمر الذي جعله يخرج من الخدمة على الرغم من أن به الكثير من المصابين والمرضى.

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وأكدت مى الكيلة، أن قطاع غزة يتعرض إلى كارثة صحية وانتشار للأمراض والأوبئة بسبب تكدس المواطنين فى المدارس وعدم وفرة المياه والغذاء والخدمات الطبية.

وطالبت مى الكيلة بضرورة السماح بدخول الفرق الطبية المتطوعة، وخروج الفرق الأخرى والمصابين إلى مصر من أجل تلقي العلاج وعدم تهجيرهم من مساكنهم، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والوقود للمستشفيات.