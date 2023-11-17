الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

النقل تعلن تقديم خدمة النقل بالأتوبيسات صديقة البيئة داخل العاصمة الإدارية

أتوبيسات صديقة البيئة
أتوبيسات صديقة البيئة داخل العاصمة الإدارية،فيتو

أعلنت وزارة النقل متابعتها الخدمات المقدمة من شركاتها لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة من خلال الحافلات التابعة لها. 

 

وأعلنت تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميـــــزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

 

وكشفت وزارة النقل عن خدمة  النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذكية صديقـــــــة للبيئة، ويبلغ إجمالــــــي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـى مستوى الجمهوريــة (36) خـطا.

 

يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة، وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقة- المنيا- أسيوط – قنا – سوهاج - الأقصر سفاجا- نوبيع)، وقريبا من الإسماعيلية والمنصورة.

 

Advertisements

دم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحجز الالكترونى الاتحاد العربي للنقل الخدمات المقدمة الدوريات العالمية أسيوط الخارجية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في ربع نهائي دوري السلة المرتبط

تطور جديد بشأن جثة سيدة عثر عليها متفحمة داخل شقتها في مصر الجديدة

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية