النقل تعلن تقديم خدمة النقل بالأتوبيسات صديقة البيئة داخل العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة النقل متابعتها الخدمات المقدمة من شركاتها لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة من خلال الحافلات التابعة لها.

وأعلنت تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميـــــزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

وكشفت وزارة النقل عن خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذكية صديقـــــــة للبيئة، ويبلغ إجمالــــــي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـى مستوى الجمهوريــة (36) خـطا.

يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة، وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقة- المنيا- أسيوط – قنا – سوهاج - الأقصر سفاجا- نوبيع)، وقريبا من الإسماعيلية والمنصورة.

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