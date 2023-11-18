السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بتوجيهات من السيسي

معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين لنقلهم إلى المستشفيات المصرية

معبر رفح،فيتو
معبر رفح،فيتو

 تستعد سيارات الإسعاف على معبر رفح، لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين، إلى معبر رفح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، حيث تستعد سيارات الإسعاف المجهزة بكافة الخدمات الطبية والحضانات لاستقبالهم ونقلهم إلى المستشفيات المصرية.

 

ووفقا لما عرضته  فضائية القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، أن معبر رفح  مستمر فى استقبال المصابين الفلسطينيين، خلال سيارات الإسعاف المجهزة. 
 

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بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية إخلاء مستشفى الشفاء  في غزة من النازحين والأطباء والمرضى والجرحى، وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

 

وكانت مصادر طبية فلسطينية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

 

معلومات عن أكبر مستشفى في قطاع غزة


وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وشروع قوات الاحتلال في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ووسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد، بات مستشفى الشفاء في غزة في قلب الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، فقد أعلنت تل أبيب محاصرة المشفى الذي يحوي عددا هائلا من النازحين ويتكدس فيه الجرحى.

 

يقع مستشفى الشفاء في الجزء الغربي من مدينة غزة وفي النصف الشمالي من القطاع حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو عبارة عن مجمع كبير من المباني والأفنية يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من ميناء صيد صغير في مدينة غزة، وينحصر بين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال.

 

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الإحتلال الإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستشفي الشفاء

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