تبرعت بها سيدة، وزير التعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية (فيديو)

افتتح الدكتوررضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافطة ورئيس هيئة الابنية التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية والنواب اليوم السبت مدرسة جيهان عبدالحكيم للتعليم الأساسي بقرية شرويدة بمركز الزقازيق.

وأصدر محافظ الشرقية، في وقت سابق قراربقبول التبرع المقدم من سيدة تدعي الحاجة جيهان عبد الحكيم بقطعة أرض بقرية شرويده التابعة لمركز الزقازيق، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لأبناء وأهالي قريتها، لتخفيف عبء مشقة التنقل على الأطفال بالطرق ووسائل المواصلات لتلقي العلم خارج القرية.

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الحاجة جيهان عبد الحكيم،فيتو

العام الدراسي الجديد

يذكرأن محافظة الشرقية بدأت العام الدراسي الجديد بدخول 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلا وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة، وكذلك الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لنحو 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.



وزيرالتعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بالشرقية،فيتو

وزير التعليم: نستهدف تحقيق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر

عقد الدكتوررضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق أول الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

تطوير منظومة المرحلة الثانوية

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

وزيرالتعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بالشرقية،فيتو

تطوير مناهج المرحلة الثانوية

وقال الوزير إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وزيرالتعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بالشرقية،فيتو

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وزيرالتعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بالشرقية،فيتو

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

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