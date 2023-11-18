الصحفيين تعقد لقاءً تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي 23 نوفمبر
أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة في نقابة الصحفيين عن لقاء تدريبي لمدة ثلاث ساعات يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجارى من الساعة 12 إلى 3 ظهرًا، حول مستقبل الصحافة فى ظل الذكاء الاصطناعى، ويحاضر فى اللقاء الكاتب الصحفي طارق سعيد، وهو مدرب، وخبير تطوير الإعلام الرقمى.
مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الصحافة
ويتناول اللقاء مفهوم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته فى الصحافة، وهل يؤثر على فرص عمل الصحفيين، وماذا سيتبقى للصحفى من وظائف مستقبلية، والعوامل الاقتصادية، وأثرها فى استخدام الذكاء الاصطناعي، والمؤهلات التى يجب أن تمتلكها المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعى.
آليات الحضور في لقاء الذكاء الاصطناعي
يذكر أن اللقاء مجاني، ومفتوح لأعضاء النقابة، والتسجيل والحضور بأسبقية الحجز.
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