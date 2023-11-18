طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة منتخب مصر وسيراليون

اتحاد الكرة، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد

بونجيلي نجيلا مساعد تاني

كابانجا مالايا حكم رابع

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الإستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم اثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، غدا الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

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منتخب سيراليون لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وآثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن ما يتردد حول استبعاد اللاعبين من معسكرات المنتخب القادمة قبل كأس الامم الإفريقية عار تمامًا من الصحة، خاصه وأن روي فيتوريا لم يحدد موقف الثلاثي في المستقبل.

وشدد المصدر على أن فيتوريا أكد أنه في حالة تقديم الثلاثي اعتذارًا لروي فيتوريا عما حدث من الممكن أن يتم ضمهم بالمعسكرات القادمة خاصة وأن المدرب البرتغالي لا يمتلك عداوة مع أي لاعب ويمنح الجميع فرصة أخيرة.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات أزمة ثلاثي منتخب مصر، الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا استبعادهم من معسكر منتخب مصر، عقب مباراة الفريق أمام جيبوتي مساء الخميس، وحرمانهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر، أن الساعات الماضية شهدت استماع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر لعدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي من الطاقم المعاون للبرتغالي روي فيتوريا، للوقوف على الأسباب التي دفعت المدير الفني لإصدار فرمان باستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة مصر وجيبوتي مساء الخميس الماضي.

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فتح تحقيق في أزمة الثلاثي

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن حازم إمام حصل على معلومات تؤكد ارتكاب الثلاثي مخالفات انضباطية بينها عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن فيتوريا اتخذ القرار الصحيح بشأن هذه المخالفات، لكن بعد جلسة جمعته مع حازم إمام في مقر إقامة الفريق مساء الخميس، اتفق الطرفان على إرجاء هذا الملف لحين انتهاء منتخب مصر من مواجهة سيراليون المحدد لها غدا الأحد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

بيان مرتقب من اتحاد الكرة

وتابع المصدر، أنه عقب انتهاء الجلسة التي جمعت حازم إمام مع روي فيتوريا، تواصل الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان رسمي عقب عودة بعثة الفريق من ليبيريا، يتم خلاله كشف كافة تفاصيل الأزمة والأسباب التي دفعت روي فيتوريا إلى اتخاذ قراره باستبعاد الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

واقترح أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن القرار الفنية بشأن استبعادهما من المنتخب في المستقبل يرجع الى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وصرح أحد أعضاء المجلس بأن الاتحاد قرر خصم جزء من المستحقات القديمة للاعبين لدى الجبلاية من مشاركات المنتخب.

عقوبات اتحاد الكرة المحتملة بشأن الثلاثي المستبعد

وعلمت " فيتو أن فيتوريا استقر على استبعاد الثلاثي من المعسكرات القادمة للمنتخب بما فيهم الذي يستعد من خلاله لكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وترددت أنباء بأن أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع مسؤولي الأهلي بشأن ما حدث وإمكانية توقيع عقوبة على لاعبيه إمام عاشور وحسين الشحات لعدم الالتزام مع المنتخب.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء المجلس تحدث بالفعل لمسؤولي النادي الأهلي بعد العودة لجهاز المنتخب لمعرفة كافة تفاصيل الأزمة من أجل شرحها لمسؤولي الأحمر.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يتدخل لدى النادي الأهلي لفرض أو طلب حتى عقوبة اللاعبين فهو قرار خاص بالنادي كما أن الأزمة حدثت مع المنتخب وعلى الاتحاد نفسه هو من يصدر عقوبة ضد اللاعبين الثلاثة.

وأثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وكشفت مصادر بأن الاستبعاد لرفض الثلاثي التدريب عقب مباراة جيبوتي لعدم مشاركتهم في المباراة وهو ما أكده بيان اتحاد الكرة بعدم الالتزام بالنظام والقواعد داخل المنتخب.