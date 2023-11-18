السبت 18 نوفمبر 2023
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سياسة

دير المحرق بأسيوط يحتفل بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية

دير المحرق، فيتو
دير المحرق، فيتو

احتفل دير السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بجبل قسقام بأسيوط المعروف بدير المحرق، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير. 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق كل عام.

وصلى قداس عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ومجمع الآباء رهبان الدير وسط حضور شعبي كثيف.

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الكنيسة الأرثوذكسية تناقش الحياة الأسرية في دير المحرق

وأقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل ٢٨ إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

وشارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

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