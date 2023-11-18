السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

الانتهاء من 1060 مستند لصرف مستحقات المعلمين المتأخرة بإدارة قنا التعليمية

وفاء رشاد خلف الله،
وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية

 أعلنت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إنه تم الإنتهاء من ١٠٦٠ مستند بالشطب واحكام تعديل الأساسى والحافز التكميلى ورصيد الإجازات والحصص بالأجر، على أن يتم الصرف يوم ٢٣ نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام مع مديرى شؤون العاملين، والشؤون الماليه والإدارية، ومسؤل الشطب ومندوب المديرية الماليه بالإدارة التعليم، وشددت خلال الاجتماع على صرف جميع المستحقات المالية المتاخرة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية.

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كما أوضحت رشاد، أنه سيتم دفع مكافأة امتحان الشهاده الاعداديه وكنترول الشهاده الاعداديه ومركز التوزيع أيضًا يوم ٢٣ نوفمبر  الجارى مع المرتبات.

وشددت المدير العام، على أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لجميع المعلمين مع توفير كافة الامكانيات اللازمة بديوان عام الادارة لتسهيل الإجراءات التى تصب فى صالح المعلمين وخدمة العملية التعليمية.

وأشادت رشاد،  بجميع العاملين بديوان الإدارة  على الإلتزام بالتواجد داخل الأقسام  وإنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين مؤكدة  على أن ما يتم داخل الإدارة التعليمية يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وان الجميع يعمل على دعم العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للمعلمين لأداء دورهم في خدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

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