التوافق الأمريكي الصيني مسار جديد ينذر بنجاح مؤتمر المناخ COP28

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال اجتماع في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، على أمل خفض التوتر بين القوتين خصوصًا حول الصراعات العسكرية والقضايا الدولية الكبرى.

ويستجيب إعلان هذا الاتفاق في هذا الوقت المهم قبل انعقاد قمة المناخ cop 28 بأيام لنداءات المجتمع الدولي المتكررة للعمل، ويرفع مستوى الاستجابة الطموحة للتقييم العالمي الأول.

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أهمية التوافق بين الولايات المتحدة والصين

ويعد التوافق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين نتيجة مهمة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث يمكن هذا الاتفاق من مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وخفض انبعاثات قطاع الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزامات بالحد بشكل عاجل من انبعاثات غاز الميثان ومعالجة جميع غازات الدفيئة من خلال المساهمات المحددة وطنيا على مستوى الاقتصاد، مع توقع بلوغ الذروة في هذا العقد الحرج، وهو ما سيكون له تأثير مفيد للأجيال القادمة.

ويثبت التقييم العالمي أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للعودة إلى المسار الصحيح والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وسوف يتطلب الأمر من جميع الأطراف أن يتحدوا ويتوصلوا إلى قرار عالي الطموح بشأن ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.

