السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التوافق الأمريكي الصيني مسار جديد ينذر بنجاح مؤتمر المناخ COP28

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال اجتماع في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، على أمل خفض التوتر بين القوتين خصوصًا حول الصراعات العسكرية والقضايا الدولية الكبرى.

ويستجيب إعلان هذا الاتفاق في هذا الوقت المهم قبل انعقاد قمة المناخ cop 28 بأيام  لنداءات المجتمع الدولي المتكررة للعمل، ويرفع مستوى الاستجابة الطموحة للتقييم العالمي الأول.

Advertisements

أهمية التوافق بين الولايات المتحدة والصين

ويعد التوافق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين نتيجة مهمة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث يمكن هذا الاتفاق من مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وخفض انبعاثات قطاع الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزامات بالحد بشكل عاجل من انبعاثات غاز الميثان ومعالجة جميع غازات الدفيئة من خلال المساهمات المحددة وطنيا على مستوى الاقتصاد، مع توقع بلوغ الذروة في هذا العقد الحرج، وهو ما سيكون له تأثير مفيد للأجيال القادمة.

 

ويثبت التقييم العالمي أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للعودة إلى المسار الصحيح والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وسوف يتطلب الأمر من جميع الأطراف أن يتحدوا ويتوصلوا إلى قرار عالي الطموح بشأن ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

 

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

 

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP28 الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الأمريكى الصراعات العسكرية الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ COP منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا

مواد متعلقة

7 عادات غذائية خاطئة يتبعها المراهقون.. احذروها (انفوجراف)

12 توصية مهمة بختام قمة مصر الأولى للحد من المخاطر.. التوسع في بناء المدن الذكية.. وزيادة تمويل المشروعات الخضراء أبرزها

رئيس مؤتمر المناخ: البلدان العربية تساهم بنسبة 5% فقط من الانبعاثات العالمية

البيئة تبحث مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية

موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

وزيرة البيئة تجرى مقابلات شخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بالمحميات الطبيعية (صور)

رئيس كوب 28: الإعلان عن مساهمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لصندوق الخسائر والأضرار خلال المؤتمر.. وإرسال إشارة بشأن التحول العادل للطاقة

رئيس مؤتمر المناخ: نظام الطاقة الخالي من جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه

الأكثر قراءة

صندوق النقد: ندرس بجدية زيادة برنامج القروض لمصر بسبب تأثيرات الحرب في غزة

التفاصيل الكاملة لضوابط وأسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء

قناع الجيلاتين للتخلص من البثور السوداء والشعر الوبري بالبشرة

تأثر أحمد العوضي أثناء حديثه عن والدته: غيابها خلاني ناشف وجمد قلبي (فيديو)

الأنواع المختلفة لعدوى الفطريات الجلدية، وطرق علاجها

صدمة قبل الكلاسيكو، الاتحاد البرازيلي يكشف عن حجم إصابة فينيسيوس جونيور

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية