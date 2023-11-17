الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة أسيوط تشارك في ورشة عمل خطة مشروع استدامة خدمات المياه

ورشة تعزيز الأنشطة
ورشة تعزيز الأنشطة المستدامة لمياه الشرب، فيتو

شاركت محافظة أسيوط، في ورشة عمل مراجعة الانشطة وتحديث خطة مشروع تعزيز دعم الاستدامة المجتمعية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذى يجرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر "أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا" والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية..

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 جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية وأحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية vng وأميرة الصيرفى قائد فريق المشروع وعمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ومحمد الهلباوى منسق بالمشروع والمهندسة نيفين عبد الرحمن من الشركة القابضة لمياه الشرب وضم فريق أسيوط،محمود فوزى مدير ادارة اعلام المحافظة ومسئول اتاحة المعلومات بالبرنامج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ومن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط. 

ورشة عمل لـ 4 محافظات 

حيث تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلى 4 محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا" وومثلي الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي، والتي استمرت لمدة يومين بمحافظة القاهرة حيث تمكنت ورشة العمل عرض ومناقشة خطط الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الاربع ومشروعات الجهات المانحة العاملة فى مجال التوعية والمشاركة المجتمعية على مستى المحافظات الاربع او مركزيا مع الشركة القابضة. كما استعرض عمر عثمان،وشيماء سليمان،المشروعات القومية العاملة فى مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية سواء محليا بالمحافظات او مركزيا مع وزارة التنمية المحلية وذلك بمشاركة ممثلى المحافظات الأربع. 

تشكيل مجموعات عمل 

وأضاف أحمد محرز أنه تم خلال الورشة عرض انشطة ومنهجية ونتائج المكون الأول بحسب خطة المشروع، كما تم تقسيم مجموعات عمل لوضع مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الأول " إجراء وعرض تحليل swot للأنشطة التي تم تنفيذها "ومناقشة المكونات المحتملة لحزمة أدوات نوعية المستخدمين، كما استعرضت أميرة الصيرفي، ومحمد الهلباوي أنشطة ومنهجية ونتائج المكون الثاني بحسب خطة المشروع وتم خلال الجلسة تشكيل مجموعات عمل لوضع مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الثانى ومناقشة مقترحات وموضعات ورش عمل المكون الرابع ثم تلخيص مخرجات اليوم الثانى وتقييم ورش العمل. 

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وأعلن محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم - دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذا لتوجيهات الدولة، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم المشاركة المجتمعية وإدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية،مطالبا جميع المشاركين فى ورش العمل بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليا ومركزيا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية.

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