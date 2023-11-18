السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

اعرف شخصيتك وطورها، ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد

ندوة كلية الآداب
ندوة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان " أعرف شخصيتك وطورها "، والتي حاضر بها نبيل وليم حنا أستاذ علم النفس الشخصية المساعد بكلية الآداب، وذلك بحضور شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

 صرح بذلك الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد وقال  أن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في إكساب المشاركين كيفية اكتشاف الذات من خلال وسائل تحليلية عملية، يتم عرضها وتنفيذها من قبل أساتذة علم النفس بالكلية، فمعرفة الشخصية أول طريق النجاح.

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وأضاف الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الشخصية، وأنواعها، والتي تشمل الشخصية الاجتماعية، والشخصية القيادية، والشخصية الباحثه عن الكمال، والشخصية الهادئة، ثم إيجابيات وسلبيات كل شخصية، وأخيرًا كيف تطور شخصيتك بحيث تكون شخصية إيجابية داخل المجتمع.

يذكر أن الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعلي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي نشرت جامعة الوادي الجديد قائلة: فرصة ذهبية لرواد الأعمال.. هل أنت رائد أعمال أو صاحب شركة ناشئة طموح تحلم بتحويل فكرتك إلى شركة ناشئة ناجحة؟  هل تبحث عن الدعم والاستثمار الذي تحتاجه لبدء عملك أو تنمية شركتك الناشئة؟  إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت على موعد مع فرصة فريدة لا تفوت!  في ملتقى الابتكار بمعرض Cairo ICT - معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الذي يُقام خلال الفترة (١٩- ٢٢) نوفمبر الجاري بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ستتاح لك الفرصة للتواصل مع أكثر من خبير وموجه في مجال ريادة الأعمال، والتسويق، والقانون والتطوير الهندسي، بالإضافة إلى وجود مستثمرين وحاضنات أعمال لديها تمويل أكثر من 100 مليون جنيه. 

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