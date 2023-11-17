الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المواطنين بأهمية تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يؤكد
محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المواطنين،فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017. 

Advertisements

 

توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. 


جاء ذلك خلال لقائه بشريف دياب مدير ادارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
حيث تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بالمنظومة وأعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين وعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف،كما ناقش اللقاء ؛ المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة ولوضع الحلول المناسبة لها.

 

منظومة العمل في ملف تقنين الأراضي 


حيث أوضح محافظ أسيوط إن علينا العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وضرورة توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون من خلال حملات التوعية لافتًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته. 

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف لجان التفتيش على تطبيق منظومة التقنين بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط يبحث ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أراضى أملاك الدولة أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط املاك الدولة تقنين اراضي املاك الدولة مجلس الوزراء محافظ أسيوط ملف التقنين

مواد متعلقة

تنظيم ندوات توعوية بمدارس أسيوط للسيطرة على الزيادة السكانية

رفع 570 طن قمامة وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بأسيوط، الأحد

محافظ أسيوط يلتقي بـ 400 رائدة ريفية ويشدد على التوعية بالقضايا السكانية

بجوائز تصل لـ5000 جنيه، جامعة أسيوط تعلن فتح التقديم لمسابقة معا للفيديوهات القصيرة

محافظ أسيوط: استلام وبناء 520 مدرسة خلال الـ10 سنوات الماضية

مياه أسيوط تؤكد جاهزية مهمات السلامة والصحة المهنية

محافظة أسيوط تناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بغرفة عمليات مركزية

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

ميسي يهاجم لاعبي أورجواي بعد سقوط الأرجنتين فى تصفيات المونديال

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية