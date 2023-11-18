القاهرة الإخبارية: مئات الجرحى يخرجون من مستشفى الشفاء سيرا على الأقدام

عرضت الفضائية المصرية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلا يفيد أن الاحتلال اقتحم جميع أقسام مستشفى الشفاء، وهناك ما يقرب من 120 مصابا مازالوا في المستشفى و5 أطباء.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الاخبارية، على أن ما يقرب من 5000 شخص خرجوا من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وأن العالقين في مجمع الشفاء يعانون من كوارث صحية، لافتة الى أنه ما يقرب من 450 مريضا عالقون فى الشفاء، وآخرين من مئات الجرحى يخرجون سيرا على الأقدام ومهددة حياتهم وذلك بسبب إجبار الاحتلال على الإخلاء الفوري من المستشفى.

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أنشئ المجمع الطبي في عام 1946 أي أقدم من دولة الاحتلال، وتصل مساحته إلى 45 ألف متر مربع وهو الأكبر في غزة.

شُيد المستشفى خلال الحكم البريطاني، أي قبل عامين من انسحاب بريطانيا من فلسطين. وظل المستشفى قائما خلال فترة إدارة مصر للقطاع التي استمرت عقدين تقريبا بعد حرب عام 1948.

وفي عام 1967، استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلته وظل مستشفى الشفاء مكانا محوريا لفترة طويلة قبل سيطرة حماس على القطاع حيث كان يلجأ إليه العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وفي عام 1994، أدت قوات الأمن التي كانت تسيطر عليها حركة فتح التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى عندما مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا في غزة خلال عملية أوسلو للسلام.

ثم انتقلت السيطرة الفعلية على المستشفى بعد ذلك من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح إلى حماس بعد الفوز المفاجئ الذي حققته الحركة في انتخابات عام 2006، وبسط نفوذها العسكري على غزة عام 2007.

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