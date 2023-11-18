وزيرة الصحة الفلسطينية: الضفة الغربية جاهزة لاستقبال الأطفال المصابين بمستشفى الشفاء (فيديو)

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال مازال يقتحم مجموعة من المدن في الضفة الغربية، مما أدى لوقوع عدد من الشهداء وإصابة الآخرين، لم يقف عن الاقتحامات المخيمات أيضا وتعيش الضفة الغربية حالة حرب أيضا.

وأوضحت دكتورة مى الكلية، خلال مداخلة هاتفية بفضائية القاهرة الاخبارية، أن الحركة بين المحافظات أصبحت صعبة جدا بسبب القصف المستمر، لذا يصعب ممارسة الحياة بشكل مستقره فى الضفة الغربية، وفيما يخص قطاع غزة أنظارنا تتجه نحو مستشفى الشفاء، الذي يحرص الاحتلال على إخلائها، قائلة:" إن هناك مجموعة من الجراحة يصعب نقلهم من مكان لاخرى لصعوبة حالتهم، بالاضافة الى ان الاحتلال لم يحدد مكان لهم سوى الشوارع".

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وتابعت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، ما يحدث فى مستشفى الشفاء جريمة حرب كبرى والعالم كله ينظر لما يحدث، الاحتلال ليس لديها ادنى حقوق الإنسان تجاه المرضى المصابين والشهداء الذين لم يتم دفنهم حتى الآن بسبب الحصار، قائله:" نحن نناشد المؤسسات الدولة لكى تقول كلماتها لإنقاذ المرضى والمصابين، فى مشفى الشفاء.

وأكدت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات الضفة الغربية جاهزة لاستقبال الأطفال الخدج والجرح، لانقاذ اروحهم وتحضن مستشفى الشفاء ما يقرب من 250 عناية مركزة، 37 إصابة طفيفة وإخلاء العاملين من المستشفى.



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