السينما تجمع أكثر من مليون جنيه إيرادات أمس الجمعة

تصدر فيلم “بلوموندو”، للفنان حسن الرداد، قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية في شباك التذاكر المصري، متفوقًا على 8 أفلام أخرى تعرض معه.

ونجح “بلوموندو” في تحقيق نصف الإيرادات تقريبًا التي حققتها أفلام السينما بالكامل أمس الجمعة، فيما جمعت الأفلام الثمانية الأخرى النصف الأخر، وتخطت إيرادات السينما مليون جنيه، حيث وصل الرقم الإجمالي إلى مليون و56 ألف جنيه.

بلوموندو

وتصدر “بلوموندو” القائمة بإيرادات بلغت 486 ألف جنية في ثالث أيام عرضه في السينمات، واستمر على قمة الإيرادات لليوم الثاني على التوالي.

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يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أفلام الوسط

وتراجع فيلم “فوي فوي فوي” للمركز الثاني، بعدما ظل على قمة القائمة لفترة طويلة، وجمع بالأمس 192 ألف جنية، وتخطت إيرادات الإجمالية أكثر من 30 مليون جنيه.

فيلم “فوي فوي فوي” من بطول محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “وش في وش” لأمنية خليل ومحمد ممدوح، حيث حقق بالأمس فقط إيرادات بلغت 152 ألف جنية، ومن بعده الفيلم الكوميدي “العميل صفر”، الذي يقوم ببطولته أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد، وجمع 120 ألف جنيه، وفي المركز الخامس فيلم “الخميس اللي جاي” لعمرو عبد الجليل محققًا 69 ألف جنيه.

أفلام على خط النهاية

وضمت القائمة أربعة أفلام معرضة للرفع من السينمات خلال أيام قليلة بعد تحقيقها لإيرادات قليلة جدًا، حيث جمعت الأفلام الأربعة حوالي 28 ألف جنية.

وجاء في المركز السادس فيلم “سكر” للفنانة ماجدة زكي الذي جمع أكثر من 13 ألف جنيه، وخلفه فيلم “أولاد حريم كريم” الذي جمع 5512 جنية، ثم فيلم “بيت الروبي” بإيرادات بلغت 4860، وفي المركز التاسع والأخير فيلم “البعبع” واكتفى بتحقيق 4353 جنية.