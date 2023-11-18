راموس يصدم جماهير ريال مدريد بتصرف غريب (فيديو)

ريال مدريد، تسبب النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، في إثارة الجدل بتصرفه تجاه قميص ناديه السابق ريال مدريد.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو لراموس في سيارته، وقع خلاله على قمصان لإشبيلية وباريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين.

وانتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه راموس أثناء وجوده في سيارته، وحوله العديد من المعجبين الذين يحاولون الحصول على توقيعه على قمصانهم.

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راموس يرفض التوقيع علي قميص ريال مدريد

وقدم أحد المعجبين، قميص ريال مدريد، لراموس من أجل التوقيع عليه، فرفض راموس وأبعد رأسه جانبًا، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، بالنسبة للمدافع التاريخي للميرينجي.

Sergio Ramos se niega a firmar una camiseta del Real Madrid "DESAGRADECIDO" 😡 pic.twitter.com/g1yXoiAz3F — TopMemes (@scar11779) November 17, 2023

وكان راموس قد انضم إلى الميرينجي قادما من إشبيلية، في صيف عام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

بطولات راموس مع ريال مدريد



وحقق راموسمع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.

وتعاقد إشبيلية مع راموس للمرة الثانية، في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، لمدة موسم واحد، ليعود إلى النادي الأندلسي بعد 18 عاما من رحيله.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع لاعب مميز، لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، صرح بأن ريال مدريد لن يشارك في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز معجب بخوانلو سانشيز، الظهير الأيمن لإشبيلية، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.

ويرى بيريز، بحسب الشبكة، أن سانشيز يشبه كثيرا زميله سيرجيو راموس، الذي لعب لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد.

ويريد الريال استغلال أن سانشيز ما يزال لديه 18 عاما، ويلعب على أعلى مستوى، كما أن عقده الحالي يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

وخاض سانشيز 12 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم في مختلف البطولات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.