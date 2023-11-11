ريال مدريد يخطط للتعاقد مع خليفة راموس

الدوري الاسباني، كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع لاعب مميز، لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، صرح بأن ريال مدريد لن يشارك في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز معجب بخوانلو سانشيز، الظهير الأيمن لإشبيلية، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.

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ويرى بيريز، بحسب الشبكة، أن سانشيز يشبه كثيرا زميله سيرجيو راموس، الذي لعب لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد.

ويريد الريال استغلال أن سانشيز ما يزال لديه 18 عاما، ويلعب على أعلى مستوى، كما أن عقده الحالي يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

وخاض سانشيز 12 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم في مختلف البطولات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا الليلة علي أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري الاسباني.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة فالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الليجا، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت علي ملعب سانتياجو برنابيو.

قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا



حراسة المرمي: لونين، بينيرو، فران

خط الدفاع: كارفخال، الابا، ناتشو، فاسكيز، جارسييا، ميندي، ايدجار

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، باز

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، خوسيلو، دياز

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الدوري الاسباني “الليجا”.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر شاشة قناة قناة بى ان سبورت 1HD.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة.

وأعلن ريال مدريد عن تشخيص إصابة حارسه كيبا وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي إصابة الحارس الإسباني صاحب الـ29 عاما في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كيبا بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها ستمتد من أسبوعين لثلاثة.

وتعرض كيبا للإصابة أثناء خوض عمليات الإحماء قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد فاز على براجا بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما ضمن كذلك تصدر المجموعة إذ حصد 12 نقطة بالفوز في كل مبارياته.

وخلال الموسم الجاري خاض كيبا مع ريال مدريد 13 مباراة استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وانضم كيبا إلى ريال مدريد معارا من تشيلسي لمدة موسم عقب إصابة الحارس الأساسي ثيبو كورتوا.