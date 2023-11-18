السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

انطلاق معرض تكنولوجيا الشرق الأوسط وإفريقيا غدا

المؤتمر الصحفي لمعرض
المؤتمر الصحفي لمعرض Cairo ICT، فيتو

 تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة 27 للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا  Cairo ICT ”23 تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

مشاركة 5 وزارات

 وقال أسامة كمال رئيس مجلس إدارة  تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT"23 إن نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري سوف تشهد مشاركة 5 وزارات وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

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 وأكد كمال، مشاركة البنك المركزي المصري بجناح خاص ورعايته للدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر "PAFIX" الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي الذي بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض في عامه العاشر أن الشمول المالي يعتمد في الأساس على الشمول الرقمي.

 وأضاف أن حضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ونائبه رامي أبو النجا في افتتاح معرض "PAFIX"، يمثل أهمية قصوى للمعرض في عامه العاشر، لما يمثله من  أهمية قصوى للقطاع المصرفي والمالي في ظل الظروف الراهنة. 

وأوضح أن البنوك الرقمية أصبحت واقعًا جديدًا في جميع أنحاء العالم، وهي بنوك غير تقليدية وليس لها أي فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزي المصري من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حاليًا على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذي يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.

وكشف أسامة كمال، أن معرض ومؤتمر Cairo ICT "23 سيشهد أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، لافتًا إلى توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني الذي سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل Cairo ICT”23.

وشدد على ضرورة عدم فقد المواطنين الثقة في سوقهم المصري، مؤكدًا أن الشركات العالمية لا تزال تعمل وتثق بقوة في الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته، ولا يمكنها أن تفقد هذا السوق الكبير الواعد، وقد أثبتت التجارب أن الشركات القليلة التي انسحبت في ظروف مثيلة ندمت ندمًا شديدًا لعدم قدرتها على العودة إلى السوق إلا بصعوبة بالغة.

إطلاق العديد من المشروعات 

صندوق رعاية المبتكرين يُنظم ملتقى (Innovation Arena) على هامش (ICT Cairo) بمعرض القاهرة

انطلاق فعاليات النسخة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICT، الأحد المقبل

كما يشهد معرض Cairo ICT”23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية،  مؤكدا أن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي كبير جدًا ولا يستطيع أحد نزعه أو منافسته.

 

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Cairo ICT الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة كمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات

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