انطلاق فعاليات النسخة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICT، الأحد المقبل

تنطلق الأحد المقبل فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا 23’ Cairo ICT في نسخته السابعة والعشرين، بمشاركة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

هيمنة التكنولوجيا عالميًّا

يأتي انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT '23 في ظل تحولات استثنائية أبرزت الهيمنة التي تحظى بها التكنولوجيا وأهميتها ودورها الحاسم في تنمية الدول وتأمين الشركات وخلق الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، الأمر الذي دفع المنظمين إلى اعتماد شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for a Better World، ليكون الشعار الرسمي للحدث في عام 2023 والمفهوم الاسترشادي لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل.

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يتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته التي تستمر على مدار 4 أيام.

وفي مقدمة الوزارات المشاركة بأجنحتها داخل "Cairo ICT”23"، تأتي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، وكذلك وزارة العدل، والبنك المركزي المصري، علاوة على تمثيل للقوات المسلحة المصرية ممثلة في شبكة الطوارئ والسلامة وعدد من الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتمامًا بالتطور التكنولوجي.



تناقش فعاليات Cairo ICT ‘23 مجموعة من القضايا المهمة في عدد من المجالات الأكثر حيوية واهتمامًا من جميع الأطراف، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.



كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT”23، أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.



وبالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من CairoICT”23، تنعقد النسخة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول الرقمي للشرق الأوسط وإفريقيا PAFIX برعاية البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى انعقاد النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena.



كما تُقام فعّاليات معرض ومؤتمر المدن الذكية IntelliCities، ومعرض ومؤتمر Healthtech و Insuretech، ومعرض تكنولوجيا الأمن والسلامة العامةDSS، وكذلك معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية SATCOM، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta.



أكد أسامة كمال رئيس مجلس إدارة "تريد فيرز إنترناشيونال" الشركة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي إن "دورة Cairo ICT’23 لهذا العام تأتي في ظل تحولات دولية وإقليمية كبيرة تؤكد مجددا ودائما حقيقة أن التكنولوجيا هي القاطرة التي تقود التنمية في كل القطاعات، وأنها المحور الذي يجب أن ترتكز عليه الدول والشركات في بناء المستقبل".



جهود نشر التكنولوجيا

أوضح: "السعي نحو عالم أفضل ليس مجرد شعار لهذا الحدث بل مبدأ أساسي نؤمن به ونصدق أنه سيحقق لنا الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا التي سخرنا جهودنا لأكثر من 26 عاما لنشرها والتوعية بأهميتها القصوى في منطقتنا الصاعدة.