السبت 11 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة إيد بأيد لدعم الأسر الأكثر احتياجا

البنك الزراعى المصرى،
البنك الزراعى المصرى، فيتو

انطلقت اليوم من محافظة الدقهلية فعاليات المبادرة الوطنية " إيد بأيد.. لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة. 

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مؤتمرًا جماهيريًا في قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية

وبهذه المناسبة، نظم البنك مؤتمرًا جماهيريًا في قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

 حيث شهد المؤتمر الاعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهليه، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

 

 

مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

حضر المؤتمر الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والأستاذ عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية. 

وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أكد الاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة ( ايد بأيد.. لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي حققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.

واضاف: نستهدف من خلال تلك المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

 

 

 تمويل القطاع الزراعي

وأشار فاروق، أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية علي تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية، مضيفًا: ما نقدمه اليوم هو واجب وطني، وجزء بسيط من مسؤلياتنا تجاه أهالينا في كل مكان في مصر.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلي أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

 

 

مبادرة " ايد بأيد... لمستقبل الوطن" لدعم الأسر الأولي

كما أشار الي أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة " ايد بأيد... لمستقبل الوطن" لدعم الأسر الأولي، ونعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة اهالينا بالدقهلية.

وثمن الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي تجاه الأسر الاولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير التمويلات اللازمة.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لخدمة سكان الريف وتقديم كافة البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزراعين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهلهم.

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