السبت 18 نوفمبر 2023
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بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

نجح سائق شاحنة في
نجح سائق شاحنة في إنقاذ سيدة من الاختناق، فيتو

نجح سائق شاحنة في إنقاذ سيدة من الاختناق، عندما استنجدت به على الطريق السريع، بفضل حيلة هيمليك التي تعلمها بعد وفاة صديقه اختناقًا.

وفي التفاصيل، كان جيف هانوس يعمل في موقع عمل في 4 نوفمبر، في صب الخرسانة لشركة أوزينجا، وبينما هو على الطريق السريع لاحظ سيدة تنزل من سيارتها وتومئ له بيدها محاولة إخباره بأنها تختنق. 

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تنفيذ تقنية هيمليك

ويكشف مقطع فيديو تم تصويره من شاحنة هانوس، السيدة وهي تترك سيارتها ثم تقترب منه، قبل أن يقفز من الشاحنة وينقذ حياتها عبر تنفيذ تقنية هيمليك عليها.. وبمجرد إزالة ما كان عالقًا في حلقها، عادت السيدة إلى سيارتها. 

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وأكد هانكس أن المرأة لم تتحدث إليه بعد إنقاذه لها، وأرجع ذلك لشعورها بالصدمة جراء الحادث، وعبر عن سعادته لتمكنه من إنقاذ المرأة، وأشار إلى أن الحادث ذكره بصديق توفي اختناقًا بنفس الطريقة قبل بضع سنوات.

 

يشار إلى أن تقنية هيمليك تستخدم عبر الإمساك بالشخص المصاب من الخلف بكلتا الذراعين، وجعله ينحني إلى الأمام والضغط على منطقة أعلى السرة بقوة مع دفع سريع وقوي إلى الداخل وإلى الأعلى، حتى يخرج الجسم الذي يعيق تنفسه، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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سائق شاحنة صب الخرسانة شركة أوزينجا تقنية هيمليك صحيفة ديلي ميل البريطانية

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