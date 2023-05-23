شاحنة تصطدم عمدًا بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض (فيديو وصور)

قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية، إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليل الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وأعلنت السلطات الأميركية أن التحقيق الأولي كشف أن الاصطدام بالحواجز قرب البيت الأبيض تم عمدا.

BREAKING 🚨 The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square #PPN #handcuffsandperpwalks pic.twitter.com/mdyUEEqOQm — PPN (@PPN1776) May 23, 2023

وبينما أعلن جهاز الخدمة أنه تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة في محيط البيت الأبيض، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخلاء فندق قريب من المكان.

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وكانت وكالات أنباء، نقلت عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شاحنة اصطدمت، ليل الاثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن من دون وقوع إصابات.

وقال أنتوني جوجليلمي رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن التحقيقات جارية بشأن سبب اصطدام الشاحنة بالحواجز الأمنية.

ولم يذكر جهاز الخدمة السرية فيما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودا في البيت الأبيض لدى وقوع الحادث.