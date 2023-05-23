الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

شاحنة تصطدم عمدًا بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض (فيديو وصور)

حواجز أمنية قرب البيت
حواجز أمنية قرب البيت الأبيض،فيتو

قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية، إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليل الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وأعلنت السلطات الأميركية أن التحقيق الأولي كشف أن الاصطدام بالحواجز قرب البيت الأبيض تم عمدا.

وبينما أعلن جهاز الخدمة أنه تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة في محيط البيت الأبيض، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخلاء فندق قريب من المكان.

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وكانت وكالات أنباء، نقلت عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شاحنة اصطدمت، ليل الاثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن من دون وقوع إصابات.

وقال أنتوني جوجليلمي رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن التحقيقات جارية بشأن سبب اصطدام الشاحنة بالحواجز الأمنية.

ولم يذكر جهاز الخدمة السرية فيما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودا في البيت الأبيض لدى وقوع الحادث.

السلطات الامريكية سائق شاحنة حواجز امنية البيت الأبيض جهاز الخدمة السرية الامريكي

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