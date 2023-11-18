السبت 18 نوفمبر 2023
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منوعات

عودة ميجان إلى السجادة الحمراء بدون الأمير هاري (فيديو)

ميجان، فيتو
ميجان، فيتو

عادت ميجان ماركل للسير على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس أثناء حضور حدث مجلة فارايتي الذي يحتفل بـ "قوة المرأة".

ومن المقرر أن تحصل كل فائزة على غلاف خاص بها على مجلة فارايتي، وقد تم تكريم ميجان (42 عامًا) العام الماضي في هذا الحدث.

جائزة "قوة المرأة"

أسماء الفائزات بجائزة "قوة المرأة" هذا العام هن: فانتازيا بارينو، وبيلي إيليش، وليلي جلادستون، وكاري موليجان. 

 

 

ورغم من حضورها الحدث بدون الأمير هاري، كشفت ميجان للصحفيين عن تقليدها المفضل في العطلة والذي يتمثل في الاستمتاع بكل دقيقة برفقة زوجها وصغيريها أرتشي وليليبيت.

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صناعة الترفيه

وتحدثت ميجان، في مقابلة مع مجلة فارييتي العام الماضي، عن إمكانية انضمام أطفالها إلى صناعة الترفيه في المستقبل. 

يذكر أن الزوجين هاري وميجان كانا قد انتقلا إلى كاليفورنيا في 2020 مع ابنهما الأمير آرتشي، قبل أن يرحبا بابنتهما الأميرة ليليبيت في يونيو 2021 في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وفق ما أورد موقع بيبول الإلكتروني.

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