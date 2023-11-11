حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

لجأت ميجان ماركل، دوقة ساسيكس، إلى حيلة جديدة لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع زوجها الأمير هاري.

هذا ما ذكرته الخبيرة الملكية كينزي سكوفيلد في برنامج “إل إيه دياريز”، حيث قالت إن ميجان ماركل تستخدم خدعة بسيطة لصرف الانتباه عن الأخبار المحرجة عنها وعن زوجها.

قصص وأخبار سلبية

وتوضح الخبيرة، أن هنالك شائعات حول قيام ميجان ماركل بنشر قصص خاصة بها لتخفيض عمليات البحث على جوجل عن تعاملها السلبي مع الحراس الشخصيين في الماضي، حيث قامت بطرد العديد منهم ولم تنسجم مع بعضهم، إضافة إلى الكثير من الأخبار السلبية حولها وحول زوجها هاري.

Advertisements

وعلى الرغم من جهودها الواضحة، تصدرت ميجان وهاري عناوين الأخبار بعد تعرضهما لانتقادات بسبب طيرانهما على متن طائرة خاصة لمشاهدة عرض كاتي بيري في وقت سابق من هذا الشهر.

طائرة من طراز "جلف ستريم"

فقد سافر الزوجان اللذان أعلنا عن اهتمامهما بالمناخ، من سانتا باربرا إلى لاس فيجاس، على متن طائرة من طراز "جلف ستريم" في خطوة وصفها بعض المعلقين بالنفاق، وخاصة بعد أن أنشأ الأمير هاري مؤسسة "ترافيليست" الخيرية لتعزيز السياحة الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن طائرة "جلف ستريم" تنتج ما يعادل 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون كل ساعة، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.